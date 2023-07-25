Нічна атака “Шахедами” та п’ять авіаударів по Харківщині: зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ вкотре атакувала Україну “Шахедами”, а на Харківщині почастішали ворожі авіаудари – як під Куп’янськом, так і біля держкордону.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація про наслідки уточнюється”, – написали в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Об’єктом атаки “Шахедами” минулої ночі став Київ. За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, усі безпілотники ППО збила на підльотах до столиці. Постраждалих та руйнувань немає.

У Харківській області ніч та ранок були тривожними. Починаючи з вечора 24 липня тривога звучала п’ять разів: з 21:42 до 22:31, з 23:02 до 23:37, з 01:35 до 02:13, з 03:53 до 04:21 та з 05:31 до 06:04. Інформації про “прильоти” у Харкові немає. Біля кордону та лінії фронту продовжилися обстріли. Також почастішали авіаудари.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гур’їв Козачок і Піщане Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема Стрілеча, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшани та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне, Кислівка Харківської області“, — повідомили у зведенні ГШ.

За добу ворог завдав по території України один ракетний та 72 авіаудари, здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ. Генштаб зафіксував понад 35 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, вісім ударів по районах зосередження особового складу і шість по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено три ударні БПЛА противника типу “Shahed-136”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби окупантів“, – перерахували в Генштабі.