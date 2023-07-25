Нічна атака “Шахедами” та п’ять авіаударів по Харківщині: зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ вкотре атакувала Україну “Шахедами”, а на Харківщині почастішали ворожі авіаудари – як під Куп’янськом, так і біля держкордону.
“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація про наслідки уточнюється”, – написали в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Об’єктом атаки “Шахедами” минулої ночі став Київ. За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, усі безпілотники ППО збила на підльотах до столиці. Постраждалих та руйнувань немає.
У Харківській області ніч та ранок були тривожними. Починаючи з вечора 24 липня тривога звучала п’ять разів: з 21:42 до 22:31, з 23:02 до 23:37, з 01:35 до 02:13, з 03:53 до 04:21 та з 05:31 до 06:04. Інформації про “прильоти” у Харкові немає. Біля кордону та лінії фронту продовжилися обстріли. Також почастішали авіаудари.
“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гур’їв Козачок і Піщане Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема Стрілеча, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшани та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне, Кислівка Харківської області“, — повідомили у зведенні ГШ.
За добу ворог завдав по території України один ракетний та 72 авіаудари, здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ. Генштаб зафіксував понад 35 бойових зіткнень.
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“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, вісім ударів по районах зосередження особового складу і шість по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено три ударні БПЛА противника типу “Shahed-136”. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби окупантів“, – перерахували в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ вкотре атакувала Україну “Шахедами”, а на Харківщині почастішали ворожі авіаудари – як під Куп’янськом, так і біля держкордону".