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Ночная атака «Шахедами» и пять авиаударов по Харьковщине: сводка Генштаба

Происшествия 07:16   25.07.2023
Оксана Горун
Ночная атака «Шахедами» и пять авиаударов по Харьковщине: сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ очередной раз атаковала Украину «Шахедами», а в Харьковской области участились вражеские авиаудары — как под Купянском, так и у госграницы.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed» по Украине. Информация о последствиях уточняется», — написали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Объектом атаки «Шахедами» минувшей ночью стал Киев. По информации начальника КГВА Сергея Попко, все беспилотники ПВО сбила на подлетах к столице. Пострадавших и разрушений нет.

В Харьковской области ночь и утро были тревожными. Начиная с вечера 24 июля тревога звучала пять раз: с 21:42 до 22:31, с 23:02 до 23:37, с 01:35 до 02:13, с 03:53 до 04:21 и с 05:31 до 06:04. Информации о «прилетах» в Харькове нет. У границы и линии фронта продолжились обстрелы. Также участились авиаудары.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Стрелечья, Огурцово, Бочковое, Нестерное и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаны и Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное, Кисловка Харьковской области», — сообщили в сводке ГШ.

За сутки враг нанес по территории Украины один ракетный и 72 авиаудара, совершил более 50 обстрелов из РСЗО. Генштаб зафиксировал более 35 боестолкновений.

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«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток нашими защитниками были уничтожены три ударных БпЛА противника типа «Shahed-136″. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы оккупантов», — перечислили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 07:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ очередной раз атаковала Украину «Шахедами», а в Харьковской области участились вражеские авиаудары — как под Купянском, так и у госграницы".