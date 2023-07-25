Щонайменше один ворожий “Шахед” залетів на Харківщину: чутно вибухи
Про ворожий безпілотник “Шахед” у небі повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
Про це він написав у телеграмі та закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Тривога була оголошена в регіоні о 23:11. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
В області було чутно щонайменше два вибухи.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 23:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ворожий безпілотник “Шахед” у небі повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.".