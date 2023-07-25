Щонайменше один ворожий “Шахед” залетів на Харківщину: чутно вибухи

Про ворожий безпілотник “Шахед” у небі повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

Про це він написав у телеграмі та закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Тривога була оголошена в регіоні о 23:11. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

В області було чутно щонайменше два вибухи.