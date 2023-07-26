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“Шахеди” вдарили по промислових об’єктах Первомайської громади Харківщини

Події 01:38   26.07.2023
Олена Нагорна
“Шахеди” вдарили по промислових об’єктах Первомайської громади Харківщини

У ніч проти 26 липня ворожі безпілотники “Шахед” вдарили по Первомайській громаді Харківської області.

Є влучання у промислові об’єкти, виникла пожежа, повідомляє голова громади Микола Бакшеєв.

“Працюють рятувальники. Інформація щодо жертв станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ!” – пише Бакшеєв.

Нагадаємо, про ворожий безпілотник «Шахед» у небі о 23:31 25 липня написав начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник. Повітряні сили ЗСУ також повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 01:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 26 липня ворожі безпілотники “Шахед” вдарили по Первомайській громаді Харківської області.".