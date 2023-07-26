“Шахеди” вдарили по промислових об’єктах Первомайської громади Харківщини
У ніч проти 26 липня ворожі безпілотники “Шахед” вдарили по Первомайській громаді Харківської області.
Є влучання у промислові об’єкти, виникла пожежа, повідомляє голова громади Микола Бакшеєв.
“Працюють рятувальники. Інформація щодо жертв станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ!” – пише Бакшеєв.
Нагадаємо, про ворожий безпілотник «Шахед» у небі о 23:31 25 липня написав начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник. Повітряні сили ЗСУ також повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Шахеди” вдарили по промислових об’єктах Первомайської громади Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 01:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 26 липня ворожі безпілотники “Шахед” вдарили по Первомайській громаді Харківської області.".