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Синєгубов повідомив про наслідки атаки дронами та обстрілів Харківщини

Події 08:23   26.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки атаки дронами та обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив удар БПЛА по Первомайському. Також під обстрілами були населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Лозівського та Ізюмського районів.

“Минулої ночі ворог завдав удару по м. Первомайський Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.

Також, за його інформацією, під ворожим вогнем знаходилися Куп’янськ, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Гранів, Бочкове, Красне Перше, Дворічна, Западне та інші.

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У Куп’янську обстрілами з РСЗВ пошкоджені два приватні житлові будинки. У с. Подоли Куп’янського району через обстріли сталася пожежа у хвойному лісі. У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач. У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки“, – зазначив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 08:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив удар БПЛА по Первомайському. Також під обстрілами були населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Лозівського та Ізюмського районів".