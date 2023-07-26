Синєгубов повідомив про наслідки атаки дронами та обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив удар БПЛА по Первомайському. Також під обстрілами були населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Лозівського та Ізюмського районів.

“Минулої ночі ворог завдав удару по м. Первомайський Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу, сталася пожежа. Без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.

Також, за його інформацією, під ворожим вогнем знаходилися Куп’янськ, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Гранів, Бочкове, Красне Перше, Дворічна, Западне та інші.

“У Куп’янську обстрілами з РСЗВ пошкоджені два приватні житлові будинки. У с. Подоли Куп’янського району через обстріли сталася пожежа у хвойному лісі. У смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач. У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки“, – зазначив Синєгубов.