Четыре дрона-камикадзе ударили по приграничному селу на Харьковщине
Четыре дрона-камикадзе ударили по селу Тимофеевка Золочевской громады Харьковской области около 8:30 30 июля.
Жертв нет, повреждены несколько частных домов, сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
По его данным, накануне, 29 июля около 19:00, враг обстрелял Тимофеевку из артиллерии.
Фото: Виктор Коваленко
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 11:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре дрона-камикадзе ударили по селу Тимофеевка Золочевской громады Харьковской области около 8:30 30 июля.".