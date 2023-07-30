Четыре дрона-камикадзе ударили по приграничному селу на Харьковщине

Четыре дрона-камикадзе ударили по селу Тимофеевка Золочевской громады Харьковской области около 8:30 30 июля.

Жертв нет, повреждены несколько частных домов, сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

По его данным, накануне, 29 июля около 19:00, враг обстрелял Тимофеевку из артиллерии.



Фото: Виктор Коваленко