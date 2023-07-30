Чотири дрони-камікадзе вдарили по прикордонному селу на Харківщині

Чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Золочівської громади Харківської області близько 8:30 30 липня.

Жертв немає, пошкоджено кілька приватних будинків, повідомляє місцеве видання “Зоря” з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

За його даними, напередодні, 29 липня близько 19:00, ворог обстріляв Тимофіївку з артилерії.



Фото: Віктор Коваленко