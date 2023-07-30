Чотири дрони-камікадзе вдарили по прикордонному селу на Харківщині
Чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Золочівської громади Харківської області близько 8:30 30 липня.
Жертв немає, пошкоджено кілька приватних будинків, повідомляє місцеве видання “Зоря” з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
За його даними, напередодні, 29 липня близько 19:00, ворог обстріляв Тимофіївку з артилерії.
Фото: Віктор Коваленко
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 11:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Золочівської громади Харківської області близько 8:30 30 липня.".