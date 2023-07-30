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Чотири дрони-камікадзе вдарили по прикордонному селу на Харківщині

Події 11:05   30.07.2023
Олена Нагорна
Чотири дрони-камікадзе вдарили по прикордонному селу на Харківщині

Чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Золочівської громади Харківської області близько 8:30 30 липня.

Жертв немає, пошкоджено кілька приватних будинків, повідомляє місцеве видання “Зоря” з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

За його даними, напередодні, 29 липня близько 19:00, ворог обстріляв Тимофіївку з артилерії.


Фото: Віктор Коваленко

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Золочівської громади Харківської області близько 8:30 30 липня.".