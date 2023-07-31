Град и шквал: стихия может разгуляться на Харьковщине уже сегодня вечером
Вечером 31 июля в Харькове и области возможен град и шквал 15-20 м/с, предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.
Такая же погода ожидается в ночь на 1 августа, говорится в сообщении.
Таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 31 июля в Харькове и области возможен град и шквал 15-20 м/с, предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.".