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Град и шквал: стихия может разгуляться на Харьковщине уже сегодня вечером

Общество 19:08   31.07.2023
Елена Нагорная
Град и шквал: стихия может разгуляться на Харьковщине уже сегодня вечером

Вечером 31 июля в Харькове и области возможен град и шквал 15-20 м/с, предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.

Такая же погода ожидается в ночь на 1 августа, говорится в сообщении.

Таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.

Читайте также: На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 19:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 31 июля в Харькове и области возможен град и шквал 15-20 м/с, предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.".