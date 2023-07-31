Град и шквал: стихия может разгуляться на Харьковщине уже сегодня вечером

Вечером 31 июля в Харькове и области возможен град и шквал 15-20 м/с, предупреждает Региональный центр по гидрометеорологии.

Такая же погода ожидается в ночь на 1 августа, говорится в сообщении.

Таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.