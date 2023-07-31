Град і шквал: стихія може розгулятися на Харківщині вже сьогодні ввечері
Увечері 31 липня у Харкові та області можливий град та шквал 15-20 м/с, попереджає Регіональний центр із гідрометеорології.
Така ж погода очікується у ніч проти 1 серпня, йдеться у повідомленні.
Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 31 липня у Харкові та області можливий град та шквал 15-20 м/с, попереджає Регіональний центр із гідрометеорології.".