Град і шквал: стихія може розгулятися на Харківщині вже сьогодні ввечері

Увечері 31 липня у Харкові та області можливий град та шквал 15-20 м/с, попереджає Регіональний центр із гідрометеорології.

Така ж погода очікується у ніч проти 1 серпня, йдеться у повідомленні.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.