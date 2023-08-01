Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами
В вечерней сводке 1 августа Генштаб ВСУ не сообщил о каких-либо наступательных действиях врага в Харьковской области. Однако обстрелы продолжились и у госграницы, и вдоль линии фронта.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Уды, Казачья Лопань, Петропавловка и Нестерное на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Каменка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
По информации Генштаба, в целом по Украине за сутки армия РФ нанесла один ракетный и 49 авиационных ударов. Также зафиксировали 33 обстрела из РСЗО.
На фронте произошло 26 боевых столкновений.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один — по командному пункту и один — по зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, пять средств противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава и еще два важных объекта врага», — перечислили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 18:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке 1 августа Генштаб ВСУ не сообщил о каких-либо наступательных действиях врага в Харьковской области. Однако обстрелы продолжились и у госграницы, и вдоль линии фронта".