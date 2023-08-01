Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, що були під обстрілами

У вечірньому зведенні 1 серпня Генштаб ЗСУ не повідомив про будь-які наступальні дії ворога в Харківській області. Однак обстріли продовжилися й біля держкордону, і вздовж лінії фронту.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема це Уди, Козача Лопань, Петропавлівка і Нестерне на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

За інформацією Генштабу, загалом по Україні за добу армія РФ завдала одного ракетного та 49 авіаційних ударів. Також зафіксували 33 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 26 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за добу завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один – по командному пункту та один – по – зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, п’ять засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу та ще два важливі об’єкти ворога“, — перерахували в ГШ.