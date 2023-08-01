1 серпня ворог обстріляв Ізюмщину: є загибла та поранений – Синєгубов

Сьогодні близько 12:00 армія РФ обстріляла селище Першотравневе Ізюмського району на Харківщині.

«За попередніми даними медиків, чоловік близько 50 років отримав поранення та був госпіталізований. Жінка близько 70 років, на жаль, загинула», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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