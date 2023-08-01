В Ізюмі замість знищеної центральної котельні встановили три модульні
Фото: ХОВА
В Ізюмі на Харківщині встановили три модульні котельні, ще сім планують поставити до кінця вересня.
Загалом за рахунок коштів обласного бюджету на суму 60 млн грн в місті планують встановити 10 модульних пересувних котелень потужністю 1 МВт кожна. Про це повідомили у ХОВА.
«Завдяки пересувним котельням в Ізюмі зможемо забезпечити потребу мешканців в опаленні. Вони працюватимуть замість зруйнованої внаслідок обстрілів центральної котельні міста. Поставка семи котелень очікується до кінця вересня цього року», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.
За даними ХОВА, встановлені три модульні котельні зможуть забезпечити опаленням 11 багатоповерхівок.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі на Харківщині встановили три модульні котельні, ще сім планують поставити до кінця вересня.".