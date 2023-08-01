В Ізюмі замість знищеної центральної котельні встановили три модульні

В Ізюмі на Харківщині встановили три модульні котельні, ще сім планують поставити до кінця вересня.

Загалом за рахунок коштів обласного бюджету на суму 60 млн грн в місті планують встановити 10 модульних пересувних котелень потужністю 1 МВт кожна. Про це повідомили у ХОВА.

«Завдяки пересувним котельням в Ізюмі зможемо забезпечити потребу мешканців в опаленні. Вони працюватимуть замість зруйнованої внаслідок обстрілів центральної котельні міста. Поставка семи котелень очікується до кінця вересня цього року», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

За даними ХОВА, встановлені три модульні котельні зможуть забезпечити опаленням 11 багатоповерхівок.