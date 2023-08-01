В Изюме вместо уничтоженной россиянами котельной установили три модульные
Фото: ХОВА
В Изюме на Харьковщине установили три модульные котельные, еще семь планируют поставить до конца сентября.
Всего за счет средств областного бюджета на сумму 60 млн грн в городе планируют установить 10 модульных передвижных котельных мощностью 1 МВт каждая. Об этом сообщили в ХОВА.
«Благодаря передвижным котельным в Изюме сможем обеспечить потребность жителей в отоплении. Они будут работать вместо разрушенной в результате обстрелов центральной котельной города. Поставка семи котельных ожидается до конца сентября этого года», – рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.
По данным ХОВА, установленные три модульных котельных смогут обеспечить отоплением 11 многоэтажек.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине установили три модульные котельные, еще семь планируют поставить до конца сентября.".