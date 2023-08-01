В Изюме вместо уничтоженной россиянами котельной установили три модульные

В Изюме на Харьковщине установили три модульные котельные, еще семь планируют поставить до конца сентября.

Всего за счет средств областного бюджета на сумму 60 млн грн в городе планируют установить 10 модульных передвижных котельных мощностью 1 МВт каждая. Об этом сообщили в ХОВА.

«Благодаря передвижным котельным в Изюме сможем обеспечить потребность жителей в отоплении. Они будут работать вместо разрушенной в результате обстрелов центральной котельной города. Поставка семи котельных ожидается до конца сентября этого года», – рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

По данным ХОВА, установленные три модульных котельных смогут обеспечить отоплением 11 многоэтажек.