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В Изюме вместо уничтоженной россиянами котельной установили три модульные

Общество 11:53   01.08.2023
Виктория Яковенко
В Изюме вместо уничтоженной россиянами котельной установили три модульные Фото: ХОВА

В Изюме на Харьковщине установили три модульные котельные, еще семь планируют поставить до конца сентября.

Всего за счет средств областного бюджета на сумму 60 млн грн в городе планируют установить 10 модульных передвижных котельных мощностью 1 МВт каждая. Об этом сообщили в ХОВА.

«Благодаря передвижным котельным в Изюме сможем обеспечить потребность жителей в отоплении. Они будут работать вместо разрушенной в результате обстрелов центральной котельной города. Поставка семи котельных ожидается до конца сентября этого года», – рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

По данным ХОВА, установленные три модульных котельных смогут обеспечить отоплением 11 многоэтажек.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине установили три модульные котельные, еще семь планируют поставить до конца сентября.".