1 августа враг обстрелял Изюмщину: есть погибшая и раненый – Синегубов
Сегодня около 12:00 армия РФ обстреляла поселок Первомайское Изюмского района на Харьковщине.
«По предварительным данным медиков, мужчина около 50 лет получил ранения и был госпитализирован. Женщина около 70 лет, к сожалению, погибла», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 12:00 армия РФ обстреляла поселок Первомайское Изюмского района на Харьковщине.".