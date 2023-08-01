1 августа враг обстрелял Изюмщину: есть погибшая и раненый – Синегубов

Сегодня около 12:00 армия РФ обстреляла поселок Первомайское Изюмского района на Харьковщине.

«По предварительным данным медиков, мужчина около 50 лет получил ранения и был госпитализирован. Женщина около 70 лет, к сожалению, погибла», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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