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1 августа враг обстрелял Изюмщину: есть погибшая и раненый – Синегубов

Происшествия 14:21   01.08.2023
Виктория Яковенко
1 августа враг обстрелял Изюмщину: есть погибшая и раненый – Синегубов

Сегодня около 12:00 армия РФ обстреляла поселок Первомайское Изюмского района на Харьковщине.

«По предварительным данным медиков, мужчина около 50 лет получил ранения и был госпитализирован. Женщина около 70 лет, к сожалению, погибла», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 14:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 12:00 армия РФ обстреляла поселок Первомайское Изюмского района на Харьковщине.".