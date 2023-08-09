В районе стадиона «Металлист» в Харькове на месяц частично перекрыли движение

Движение транспорта в районе дома №41/43 по улице Георгия Тарасенко будет ограничено с 9 августа по 8 сентября.

Это связано с аварийными работами на газопроводе низкого давления, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.