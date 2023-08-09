В районе стадиона «Металлист» в Харькове на месяц частично перекрыли движение
Движение транспорта в районе дома №41/43 по улице Георгия Тарасенко будет ограничено с 9 августа по 8 сентября.
Это связано с аварийными работами на газопроводе низкого давления, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в районе дома №41/43 по улице Георгия Тарасенко будет ограничено с 9 августа по 8 сентября.".