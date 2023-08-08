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Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, а еще один — не будет курсировать

Общество 18:42   08.08.2023
Елена Нагорная
Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, а еще один — не будет курсировать Фото: Харьковский горсовет

Движение троллейбусов по проспекту Александровскому, на участке от улицы Садовопарковой до улицы Двенадцатого Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 9 и 10 августа.

Причина — аварийный ремонт контактной сети, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Соляниковский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Зустрич» – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;

№304: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;

№7 — не курсирует.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 18:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов по проспекту Александровскому, на участке от улицы Садовопарковой до улицы Двенадцатого Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 9 и 10 августа.".