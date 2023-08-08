Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, а еще один — не будет курсировать
Движение троллейбусов по проспекту Александровскому, на участке от улицы Садовопарковой до улицы Двенадцатого Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 9 и 10 августа.
Причина — аварийный ремонт контактной сети, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.
В это время троллейбусы будут курсировать так:
№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Соляниковский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Зустрич» – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;
№304: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;
№7 — не курсирует.
Читайте также: ДТП с троллейбусом в Харькове: Терехов сообщил о состоянии пострадавших
Новости по теме:
Вы читали новость: «Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, а еще один — не будет курсировать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов по проспекту Александровскому, на участке от улицы Садовопарковой до улицы Двенадцатого Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 9 и 10 августа.".