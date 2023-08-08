Два троллейбуса в Харькове изменят маршруты, а еще один — не будет курсировать

Движение троллейбусов по проспекту Александровскому, на участке от улицы Садовопарковой до улицы Двенадцатого Апреля, будет прекращено с 10:00 до 15:00 9 и 10 августа.

Причина — аварийный ремонт контактной сети, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Соляниковский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Зустрич» – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;

№304: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Соляниковский – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – пер. Подольский – ул. Кузнечная – разворотный круг «Ул. Университетская»;

№7 — не курсирует.