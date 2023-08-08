Два тролейбуси в Харкові змінять маршрути, а ще один – не курсуватиме
Рух тролейбусів проспектом Олександрівським, на ділянці від вулиці Садовопаркової до вулиці Дванадцятого Квітня, буде припинено з 10:00 до 15:00 9 та 10 серпня.
Причина – аварійний ремонт контактної мережі, пише пресслужба Харківської міськради.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;
№304: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська»;
№7 – не курсує.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 18:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів проспектом Олександрівським, на ділянці від вулиці Садовопаркової до вулиці Дванадцятого Квітня, буде припинено з 10:00 до 15:00 9 та 10 серпня.".