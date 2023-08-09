Біля стадіону “Металіст” у Харкові на місяць частково перекрили рух

Рух транспорту в районі будинку №41/43 на вулиці Георгія Тарасенка обмежено з 9 серпня по 8 вересня.

Це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі низького тиску, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Пропуск транспорту буде організовано по вільній від виконання робіт смузі руху.