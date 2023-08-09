Біля стадіону “Металіст” у Харкові на місяць частково перекрили рух
Рух транспорту в районі будинку №41/43 на вулиці Георгія Тарасенка обмежено з 9 серпня по 8 вересня.
Це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі низького тиску, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Пропуск транспорту буде організовано по вільній від виконання робіт смузі руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 18:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту в районі будинку №41/43 на вулиці Георгія Тарасенка обмежено з 9 серпня по 8 вересня.".