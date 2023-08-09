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Біля стадіону “Металіст” у Харкові на місяць частково перекрили рух

Суспільство 18:26   09.08.2023
Олена Нагорна
Біля стадіону “Металіст” у Харкові на місяць частково перекрили рух

Рух транспорту в районі будинку №41/43 на вулиці Георгія Тарасенка обмежено з 9 серпня по 8 вересня.

Це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі низького тиску, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Пропуск транспорту буде організовано по вільній від виконання робіт смузі руху.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 18:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту в районі будинку №41/43 на вулиці Георгія Тарасенка обмежено з 9 серпня по 8 вересня.".