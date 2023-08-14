Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

На Харьковщине женщина застряла в металлическом стеллаже: ей помогли спасатели

Общество 11:40   14.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине женщина застряла в металлическом стеллаже: ей помогли спасатели Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС в Харьковской области

В селе Безруки спасатели доставали женщину из металлической «ловушки».

Как рассказали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС в Харьковской области, жительница застряла в металлическом стеллаже. С помощью механизированного и ручного инструмента спасатели вызволили женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Читайте также: Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
14.08.2023, 07:44
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
14.08.2023, 09:08
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
14.08.2023, 07:13
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
13.08.2023, 11:35
ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр
ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр
14.08.2023, 09:58
С фасада харьковского планетария сняли упоминание о Гагарине
С фасада харьковского планетария сняли упоминание о Гагарине
14.08.2023, 12:25

Новости по теме:

11:40
На Харьковщине женщина застряла в металлическом стеллаже: ей помогли спасатели
11:13
Кричала о помощи: в Харькове домашний тиран не открывал полицейским
08:12
Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела
13:56
Подорвался на собственной даче под Харьковом: пожилой мужчина лишился стопы
21:22
Волчанск снова будет зимовать без газа — глава Чугуевской РВА

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине женщина застряла в металлическом стеллаже: ей помогли спасатели»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Безруки спасатели доставали женщину из металлической «ловушки».".