На Харьковщине женщина застряла в металлическом стеллаже: ей помогли спасатели

В селе Безруки спасатели доставали женщину из металлической «ловушки».

Как рассказали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС в Харьковской области, жительница застряла в металлическом стеллаже. С помощью механизированного и ручного инструмента спасатели вызволили женщину. Пострадавшую госпитализировали.