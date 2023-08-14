На Харьковщине женщина застряла в металлическом стеллаже: ей помогли спасатели
Фото: Харьковское районное управление ГУ ГСЧС в Харьковской области
В селе Безруки спасатели доставали женщину из металлической «ловушки».
Как рассказали в Харьковском районном управлении ГУ ГСЧС в Харьковской области, жительница застряла в металлическом стеллаже. С помощью механизированного и ручного инструмента спасатели вызволили женщину. Пострадавшую госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Безруки спасатели доставали женщину из металлической «ловушки».".