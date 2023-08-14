Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В ГСЧС сообщили о пожаре в селе Куриловка Купянского района на Харьковщине.
«В 22:45 село Куриловка Купянского района в очередной раз подверглась вражеским обстрелам. Они вызвали пожар в хозяйственных постройках на площади 250 кв. м. С огнем боролись спасатели 44 ГСПЧ в составе пяти человек личного состава на автоцистерне. В 23:14 им удалось локализовать пожар, однако из-за повторных обстрелов вынуждены были вернуться к месту постоянной дислокации. Жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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В целом за сутки на Харьковщине спасатели пять раз выезжали тушить пожары. Из-за обстрелов возник только один из них.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о пожаре в селе Куриловка Купянского района на Харьковщине".