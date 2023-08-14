Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела

Происшествия 08:12   14.08.2023
Оксана Горун
Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГСЧС сообщили о пожаре в селе Куриловка Купянского района на Харьковщине.

«В 22:45 село Куриловка Купянского района в очередной раз подверглась вражеским обстрелам. Они вызвали пожар в хозяйственных постройках на площади 250 кв. м. С огнем боролись спасатели 44 ГСПЧ в составе пяти человек личного состава на автоцистерне. В 23:14 им удалось локализовать пожар, однако из-за повторных обстрелов вынуждены были вернуться к месту постоянной дислокации. Жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Читайте также: Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников

В целом за сутки на Харьковщине спасатели пять раз выезжали тушить пожары. Из-за обстрелов возник только один из них.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
14.08.2023, 07:44
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
14.08.2023, 07:13
Мельник показал, как на Купянском направлении подбили два танка РФ (видео)
Мельник показал, как на Купянском направлении подбили два танка РФ (видео)
13.08.2023, 21:00
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
13.08.2023, 11:35
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
14.08.2023, 09:08
Нет застройке Саржина яра: харьковчане обратились к Зеленскому (фото, видео)
Нет застройке Саржина яра: харьковчане обратились к Зеленскому (фото, видео)
13.08.2023, 18:38

Новости по теме:

08:12
Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела
07:13
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
19:11
Генштаб: враг пытался наступать у границы Харьковщины на Купянском направлении
13:56
Подорвался на собственной даче под Харьковом: пожилой мужчина лишился стопы
08:36
На Купянщине ходившие в атаки россияне понесли потери и отступили — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночью на Харьковщине возник пожар из-за обстрела»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о пожаре в селе Куриловка Купянского района на Харьковщине".