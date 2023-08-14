Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У ДСНС повідомили про пожежу в селі Курилівка Куп’янського району на Харківщині.
“О 22:45 с. Курилівка Куп’янського району вкотре піддалось ворожим обстрілам. Вони спричинили пожежу у господарчих спорудах на площі 250 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ у складі 5 осіб особового складу на автоцистерні. О 23:14 їм вдалось локалізувати пожежу, проте через повторні обстріли змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих не має”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: Що відбувається під Куп’янськом: ISW повідомив дані ЗСУ та російських джерел
Загалом протягом доби на Харківщині рятувальники п’ять разів виїжджали гасити пожежі. Через обстріл виникла лише одна з них.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про пожежу в селі Курилівка Куп’янського району на Харківщині".