Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл

У ДСНС повідомили про пожежу в селі Курилівка Куп’янського району на Харківщині.

“О 22:45 с. Курилівка Куп’янського району вкотре піддалось ворожим обстрілам. Вони спричинили пожежу у господарчих спорудах на площі 250 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ у складі 5 осіб особового складу на автоцистерні. О 23:14 їм вдалось локалізувати пожежу, проте через повторні обстріли змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих не має”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом протягом доби на Харківщині рятувальники п’ять разів виїжджали гасити пожежі. Через обстріл виникла лише одна з них.