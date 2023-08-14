Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл

Події 08:12   14.08.2023
Оксана Горун
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ДСНС повідомили про пожежу в селі Курилівка Куп’янського району на Харківщині.

“О 22:45 с. Курилівка Куп’янського району вкотре піддалось ворожим обстрілам. Вони спричинили пожежу у господарчих спорудах на площі 250 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ у складі 5 осіб особового складу на автоцистерні. О 23:14 їм вдалось локалізувати пожежу, проте через повторні обстріли змушені були повернутися до місця постійної дислокації. Жертв та постраждалих не має”, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також:  Що відбувається під Куп’янськом: ISW повідомив дані ЗСУ та російських джерел

Загалом протягом доби на Харківщині рятувальники п’ять разів виїжджали гасити пожежі. Через обстріл виникла лише одна з них.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку
Машовець: окупанти вперлися в опорні пункти ЗСУ на Куп’янському напрямку
14.08.2023, 09:08
На Харківщині волонтер та чиновник «наварили» на гуманітарці 300 тис грн
На Харківщині волонтер та чиновник «наварили» на гуманітарці 300 тис грн
10.08.2023, 16:25
Двоє поранених, один – тяжкий – Синєгубов про обстріли Харківщини
Двоє поранених, один – тяжкий – Синєгубов про обстріли Харківщини
14.08.2023, 08:32
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл
14.08.2023, 08:12
Що відбувається під Куп’янськом: ISW повідомив дані ЗСУ та російських джерел
Що відбувається під Куп’янськом: ISW повідомив дані ЗСУ та російських джерел
14.08.2023, 07:44
Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії
14.08.2023, 06:00

Новини за темою:

08:12
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл
07:13
Нічна ракетна атака, наступ на Харківщині та обстріли: дані Генштабу
19:11
ГШ: ворог намагався наступати біля кордону Харківщини на Куп’янському напрямку
13:56
Підірвався на власній дачі під Харковом: літній чоловік втратив стопу
08:36
На Куп’янщині росіяни, що ходили в атаки, відступили з втратами – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 08:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про пожежу в селі Курилівка Куп’янського району на Харківщині".