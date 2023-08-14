На Харківщині жінка застрягла в металевому стелажі: знадобилась допомога ДСНС
Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС в Харківській області
У селі Безруки рятувальники діставали жінку з металевої «пастки».
Як розповіли в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС в Харківській області, жителька застрягла в металевому стелажі. За допомогою механізованого та ручного інструмента рятувальники визволили жінку. Постраждалу шпиталізували.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Безруки рятувальники діставали жінку з металевої «пастки».".