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На Харківщині жінка застрягла в металевому стелажі: знадобилась допомога ДСНС

Суспільство 11:40   14.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині жінка застрягла в металевому стелажі: знадобилась допомога ДСНС Фото: Харківське районне управління ГУ ДСНС в Харківській області

У селі Безруки рятувальники діставали жінку з металевої «пастки».

Як розповіли в Харківському районному управлінні ГУ ДСНС в Харківській області, жителька застрягла в металевому стелажі. За допомогою механізованого та ручного інструмента рятувальники визволили жінку. Постраждалу шпиталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Безруки рятувальники діставали жінку з металевої «пастки».".