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Травмированы три сотрудника полиции Харьковщины из-за обстрела

Происшествия 09:41   16.08.2023
Оксана Горун
Травмированы три сотрудника полиции Харьковщины из-за обстрела Фото: пресс-служба ХОВА

ГУНП Харьковщины сообщило о сотрудниках, которые пострадали во время обстрела Волчанска.

«В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Травмы получили три сотрудника полиции», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, за сутки в области зафиксированы разрушения после атаки «Шахедов» по селу Пески-Радьковские Изюмского района. Там повреждены складские помещения заброшенного предприятия.

«В селе Петропавловка Купянского района подверглись разрушению дома. На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники», — отметили в ГУНП.

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По всем фактам нарушения законов и обычаев войны открыли уголовные производства.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 09:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУНП Харьковщины сообщило о сотрудниках, которые пострадали во время обстрела Волчанска".