Травмированы три сотрудника полиции Харьковщины из-за обстрела

ГУНП Харьковщины сообщило о сотрудниках, которые пострадали во время обстрела Волчанска.

«В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Травмы получили три сотрудника полиции», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным полицейских, за сутки в области зафиксированы разрушения после атаки «Шахедов» по селу Пески-Радьковские Изюмского района. Там повреждены складские помещения заброшенного предприятия.

«В селе Петропавловка Купянского района подверглись разрушению дома. На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники», — отметили в ГУНП.

По всем фактам нарушения законов и обычаев войны открыли уголовные производства.