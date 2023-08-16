Травмированы три сотрудника полиции Харьковщины из-за обстрела
ГУНП Харьковщины сообщило о сотрудниках, которые пострадали во время обстрела Волчанска.
«В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Травмы получили три сотрудника полиции», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным полицейских, за сутки в области зафиксированы разрушения после атаки «Шахедов» по селу Пески-Радьковские Изюмского района. Там повреждены складские помещения заброшенного предприятия.
«В селе Петропавловка Купянского района подверглись разрушению дома. На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники», — отметили в ГУНП.
Читайте также: Синегубов — о взрывах в Харькове: «Спасибо силам ПВО»
По всем фактам нарушения законов и обычаев войны открыли уголовные производства.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Травмированы три сотрудника полиции Харьковщины из-за обстрела»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 09:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУНП Харьковщины сообщило о сотрудниках, которые пострадали во время обстрела Волчанска".