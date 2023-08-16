Травмовано трьох співробітників поліції Харківщини через обстріл
ГУНП Харківщини повідомило про співробітників, які постраждали під час обстрілу Вовчанська.
“Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Травми отримали три працівники поліції”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними поліціянтів, за добу в області зафіксовані руйнування після атаки “Шахедів” по селу Піски-Радьківські Ізюмського району. Там пошкоджено складські приміщення занедбаного підприємства.
“У селі Петропавлівка Куп’янського району зазнали руйнування будинки. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки”, – зазначили в ГУНП.
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За всіма фактами порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальні провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУНП Харківщини повідомило про співробітників, які постраждали під час обстрілу Вовчанська".