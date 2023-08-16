Синєгубов – про вибухи в Харкові: “Дякуємо силам ППО”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов одразу після відбою повітряної тривоги коротко прокоментував атаку “Шахедів”.

“У Харківському районі зафіксували ворожі “Shahed”. Дякуємо силам ППО”“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Тривога на Харківщині звучала з 07:42. ПС ЗСУ попередили спочатку про загрозу атаки БПЛА, а пізніше – про те, що безпілотники летять безпосередньо до Харкова. О 8:53 у місті пролунали вибухи. А о 9:11 – відбій повітряної тривоги.