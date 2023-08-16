Синєгубов – про вибухи в Харкові: “Дякуємо силам ППО”
Начальник ХОВА Олег Синєгубов одразу після відбою повітряної тривоги коротко прокоментував атаку “Шахедів”.
“У Харківському районі зафіксували ворожі “Shahed”. Дякуємо силам ППО”“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Тривога на Харківщині звучала з 07:42. ПС ЗСУ попередили спочатку про загрозу атаки БПЛА, а пізніше – про те, що безпілотники летять безпосередньо до Харкова. О 8:53 у місті пролунали вибухи. А о 9:11 – відбій повітряної тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов одразу після відбою повітряної тривоги коротко прокоментував атаку “Шахедів”".