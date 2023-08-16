У Харкові було чутно вибух – місто атакують “Шахеди” (оновлено)
У Харкові чули вибух о 8:53 16 серпня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що до міста летять ударні БПЛА.
“Група ударних БпЛа прямує в Харків! Залишайтесь в укриттях!” — написали в телеграмі ПС ЗСУ о 8:35 16 серпня.
Тривога в регіоні звучить із 07:42. Інформації про “прильоти” зараз немає.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про роботу ППО.
“Ворожі БПЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття! Вартові неба вже працюють. Нагадую про заборону фіксувати на камеру роботу сил ППО“, – написав він.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав усіх бути в укриттях.
О 9:11 на Харківщині пролунав відбій повітряної тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 08:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові чули вибух о 8:53 16 серпня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що до міста летять ударні БПЛА".