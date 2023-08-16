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У Харкові було чутно вибух – місто атакують “Шахеди” (оновлено)

Події 08:57   16.08.2023
Оксана Горун
У Харкові було чутно вибух – місто атакують “Шахеди” (оновлено)

У Харкові чули вибух о 8:53 16 серпня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що до міста летять ударні БПЛА.

“Група ударних БпЛа прямує в Харків! Залишайтесь в укриттях!” написали  в телеграмі ПС ЗСУ о 8:35 16 серпня.

Тривога в регіоні звучить із 07:42. Інформації про “прильоти” зараз немає.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про роботу ППО.

Ворожі БПЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття! Вартові неба вже працюють. Нагадую про заборону фіксувати на камеру роботу сил ППО“, – написав він.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав усіх бути в укриттях.

О 9:11 на Харківщині пролунав відбій повітряної тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 08:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові чули вибух о 8:53 16 серпня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що до міста летять ударні БПЛА".