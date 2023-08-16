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В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)

Происшествия 08:57   16.08.2023
Оксана Горун
В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)

В Харькове слышали взрыв в 8:53 16 августа. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в город летят ударные БПЛА.

«Группа ударных БпЛа следует в Харьков! Оставайтесь в укрытиях!» — написали в telegram ВС ВСУ в 8:35 16 августа.

Тревога в регионе звучит с 07:42.  Информации о «прилетах» на данный момент нет.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о работе ПВО.

«Вражеские БПЛА в районе города Харькова. Не покидайте укрытие! Стражи неба уже работают. Напоминаю о запрещении фиксировать на камеру работу сил ПВО», — написал он.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал всех быть в укрытиях.

В 9:11 на Харьковщине прозвучал отбой воздушной тревоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 08:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове слышали взрыв в 8:53 16 августа. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в город летят ударные БПЛА".