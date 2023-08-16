В Харькове был слышен взрыв — город атакуют «Шахеды» (обновлено)

В Харькове слышали взрыв в 8:53 16 августа. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в город летят ударные БПЛА.

«Группа ударных БпЛа следует в Харьков! Оставайтесь в укрытиях!» — написали в telegram ВС ВСУ в 8:35 16 августа.

Тревога в регионе звучит с 07:42. Информации о «прилетах» на данный момент нет.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о работе ПВО.

«Вражеские БПЛА в районе города Харькова. Не покидайте укрытие! Стражи неба уже работают. Напоминаю о запрещении фиксировать на камеру работу сил ПВО», — написал он.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал всех быть в укрытиях.

В 9:11 на Харьковщине прозвучал отбой воздушной тревоги.