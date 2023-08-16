Синегубов — о взрывах в Харькове: «Спасибо силам ПВО»
Начальник ХОВА Олег Синегубов сразу после отбоя воздушной тревоги кратко прокомментировал атаку «Шахедов».
«В Харьковском районе зафиксировали вражеские «Shahed». Спасибо силам ПВО», — написал Синегубов в telegram.
Тревога в Харьковской области звучала с 07:42. ВС ВСУ предупредили вначале об угрозе атаки БПЛА, а позже — том, что беспилотники летят непосредственно в Харьков. В 8:53 в городе прозвучали взрывы. А в 9:11 — отбой воздушной тревоги.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сразу после отбоя воздушной тревоги кратко прокомментировал атаку «Шахедов»".