Синегубов — о взрывах в Харькове: «Спасибо силам ПВО»

Начальник ХОВА Олег Синегубов сразу после отбоя воздушной тревоги кратко прокомментировал атаку «Шахедов».

«В Харьковском районе зафиксировали вражеские «Shahed». Спасибо силам ПВО», — написал Синегубов в telegram.

Тревога в Харьковской области звучала с 07:42. ВС ВСУ предупредили вначале об угрозе атаки БПЛА, а позже — том, что беспилотники летят непосредственно в Харьков. В 8:53 в городе прозвучали взрывы. А в 9:11 — отбой воздушной тревоги.