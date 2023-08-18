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Боролась с «групповой преступностью»: на Харьковщине подозревают предательницу

Общество 12:51   18.08.2023
Оксана Горун
Боролась с «групповой преступностью»: на Харьковщине подозревают предательницу Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 43-летней предательнице из Балаклеи.

«Досудебное расследование установило, что во время захвата российскими захватчиками г. Балаклея местная жительница добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Женщина заняла должность «оперуполномоченного отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Прокуроры отметили, что коллаборантка занималась учетом личного состава, формированием и ведением личных дел сотрудников в незаконном «УВД». Сейчас ее готовятся объявить в розыск. Подозревают женщину в коллаборационной деятельности.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 12:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 43-летней предательнице из Балаклеи".