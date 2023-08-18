Боролась с «групповой преступностью»: на Харьковщине подозревают предательницу

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 43-летней предательнице из Балаклеи.

«Досудебное расследование установило, что во время захвата российскими захватчиками г. Балаклея местная жительница добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Женщина заняла должность «оперуполномоченного отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры отметили, что коллаборантка занималась учетом личного состава, формированием и ведением личных дел сотрудников в незаконном «УВД». Сейчас ее готовятся объявить в розыск. Подозревают женщину в коллаборационной деятельности.