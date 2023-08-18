Боролась с «групповой преступностью»: на Харьковщине подозревают предательницу
Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 43-летней предательнице из Балаклеи.
«Досудебное расследование установило, что во время захвата российскими захватчиками г. Балаклея местная жительница добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Женщина заняла должность «оперуполномоченного отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Прокуроры отметили, что коллаборантка занималась учетом личного состава, формированием и ведением личных дел сотрудников в незаконном «УВД». Сейчас ее готовятся объявить в розыск. Подозревают женщину в коллаборационной деятельности.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 12:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 43-летней предательнице из Балаклеи".