Боролася з “груповою злочинністю”: на Харківщині підозрюють зрадницю
Фото: Харківська обласна прокуратура
Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 43-річнійц зрадниці з Балаклії.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими загарбниками м. Балаклія місцева жителька добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Жінка обійняла посаду “оперуполномоченого отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области“, – повідомили у пресслужбі.
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Прокурори зазначили, що колаборантка займалася обліком особового складу, формуванням та веденням особових справ співробітників у незаконному “УВД”. Нині її готуються оголосити у розшук. Підозрюють жінку в колабораційній діяльності.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 12:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 43-річній зрадниці з Балаклії".