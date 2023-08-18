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Боролася з “груповою злочинністю”: на Харківщині підозрюють зрадницю

Суспільство 12:51   18.08.2023
Оксана Горун
Боролася з “груповою злочинністю”: на Харківщині підозрюють зрадницю Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 43-річнійц зрадниці з Балаклії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими загарбниками м. Балаклія місцева жителька добровільно пішла на співпрацю з окупантами.  Жінка обійняла посаду “оперуполномоченого отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области“, – повідомили у пресслужбі.

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Прокурори зазначили, що колаборантка займалася обліком особового складу, формуванням та веденням особових справ співробітників у незаконному “УВД”. Нині її готуються оголосити у розшук. Підозрюють жінку в колабораційній діяльності.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2023 в 12:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 43-річній зрадниці з Балаклії".