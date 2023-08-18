Боролася з “груповою злочинністю”: на Харківщині підозрюють зрадницю

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 43-річнійц зрадниці з Балаклії.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими загарбниками м. Балаклія місцева жителька добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Жінка обійняла посаду “оперуполномоченого отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области“, – повідомили у пресслужбі.

Прокурори зазначили, що колаборантка займалася обліком особового складу, формуванням та веденням особових справ співробітників у незаконному “УВД”. Нині її готуються оголосити у розшук. Підозрюють жінку в колабораційній діяльності.