Стройка фортификационных сооружений на Харьковщине в приоритете – Синегубов

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, как укрепляют оборонные рубежи области.

«Мы четко понимаем, кто против нас стоит, на каких позициях. Никаких позиций мы не потеряли, только увеличилась «серая зона». Происходит больше артиллерийских обстрелов. Почему мы и эвакуируем гражданских. Но ни один населенный пункт мы не потеряли», – подчеркнул Синегубов.

Он отметил, что постоянно идет работа над укреплением оборонных рубежей Харьковщины. В прошлом году построили круговую оборону Харькова, дальше работы продвигались по мере освобождения населенных пунктов области.

«Укрепление усиливается в соответствии с теми угрозами, которые мы потенциально видим на Лиманском, Купянском направлении. И действительно, строительство фортификационных сооружений – это сейчас для нас один из приоритетов, потому что мы должны по максимуму помогать украинским военным», — подчеркнул начальник областной военной администрации.

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