Более 900 млн грн дало Правительство на усиление оборонных рубежей Харьковщины

Сегодня правительство направило 911,5 млн из резервного фонда для усиления оборонных рубежей Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Обороноспособность остается первой и главной общей задачей. Ведь наша пограничная область ежедневно страдает от постоянных обстрелов окупантов, армия рф не оставляет попыток прорыва нашей обороны, каждый день ВСУ ведут сложные бои», — заявил Синегубов.