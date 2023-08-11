В Харькове будут судить подрядчиков: разворовали 1,14 млн грн на нужды обороны
В Харькове эксдиректора частного предприятия и инженера технадзора обвиняют в присвоении 1,14 млн грн при выполнении строительных работ в воинской части.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
Кроме этого, в указанном уголовном производстве подозревают и экс-заместителя командира воинской части, ответственного за материально-техническое обеспечение. По данным прокуратуры, он не выполнил возложенных на него обязанностей и без осуществления надлежащего контроля утвердил своей подписью акты выполненных работ, часть из которых фактически не выполнялась, чем нанес 567 тыс грн ущерба Минобороны Украины.
«За совершенное им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества», — добавили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове эксдиректора частного предприятия и инженера технадзора обвиняют в присвоении 1,14 млн грн при выполнении строительных работ в воинской части.".