В Харькове будут судить подрядчиков: разворовали 1,14 млн грн на нужды обороны

В Харькове эксдиректора частного предприятия и инженера технадзора обвиняют в присвоении 1,14 млн грн при выполнении строительных работ в воинской части.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Кроме этого, в указанном уголовном производстве подозревают и экс-заместителя командира воинской части, ответственного за материально-техническое обеспечение. По данным прокуратуры, он не выполнил возложенных на него обязанностей и без осуществления надлежащего контроля утвердил своей подписью акты выполненных работ, часть из которых фактически не выполнялась, чем нанес 567 тыс грн ущерба Минобороны Украины.

«За совершенное им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества», — добавили правоохранители.