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У Харкові судитимуть підрядників, які розікрали 1,14 млн на потреби оборони

Суспільство 16:17   11.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові судитимуть підрядників, які розікрали 1,14 млн на потреби оборони Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

У Харкові ексдиректора приватного підприємства та інженера технагляду обвинувачують у привласненні 1,14 млн грн під час виконання будівельних робіт у військовій частині.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Крім цього, у зазначеному кримінальному провадженні підозрюють й ексзаступника командира військової частини, відповідального за матеріально-технічне забезпечення. За даними прокуратури, він не виконав покладених на нього обов’язків та без здійснення належного контролю затвердив своїм підписом акти виконаних робіт, частина з яких фактично не виконувалась, чим завдав 567 тис грн збитків Міноборони України.

«За вчинене їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна», – додали правоохоронці.

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Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 16:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ексдиректора приватного підприємства та інженера технагляду обвинувачують у привласненні 1,14 млн грн під час виконання будівельних робіт у військовій частині.".