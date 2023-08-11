У Харкові судитимуть підрядників, які розікрали 1,14 млн на потреби оборони
У Харкові ексдиректора приватного підприємства та інженера технагляду обвинувачують у привласненні 1,14 млн грн під час виконання будівельних робіт у військовій частині.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
Крім цього, у зазначеному кримінальному провадженні підозрюють й ексзаступника командира військової частини, відповідального за матеріально-технічне забезпечення. За даними прокуратури, він не виконав покладених на нього обов’язків та без здійснення належного контролю затвердив своїм підписом акти виконаних робіт, частина з яких фактично не виконувалась, чим завдав 567 тис грн збитків Міноборони України.
«За вчинене їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна», – додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 16:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ексдиректора приватного підприємства та інженера технагляду обвинувачують у привласненні 1,14 млн грн під час виконання будівельних робіт у військовій частині.".