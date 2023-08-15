Більше 900 млн грн дав Уряд на посилення оборони Харківщини – Синєгубов

Сьогодні уряд надіслав 911,5 млн із резервного фонду для посилення оборонних рубежів Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Обороноздатність залишається першим і головним спільним завдання. Адже наша прикордонна область щодня потерпає від постійних обстрілів окупантів, армія рф не полишає спроб прориву нашої оборони, кожного дня ЗСУ ведуть складні бої», – заявив Синєгубов.