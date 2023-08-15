Більше 900 млн грн дав Уряд на посилення оборони Харківщини – Синєгубов
Сьогодні уряд надіслав 911,5 млн із резервного фонду для посилення оборонних рубежів Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Обороноздатність залишається першим і головним спільним завдання. Адже наша прикордонна область щодня потерпає від постійних обстрілів окупантів, армія рф не полишає спроб прориву нашої оборони, кожного дня ЗСУ ведуть складні бої», – заявив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні уряд надіслав 911,5 млн із резервного фонду для посилення оборонних рубежів Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".