Будування фортифікаційних споруд – у пріоритеті на Харківщині – Синєгубов

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів , як зміцнюють оборонні рубежі області.

«Ми чітко розуміємо, хто проти нас стоїть, на яких позиціях. Жодних позицій ми не втратили, лише збільшилася «сіра зона». Відбувається більше артилерійських обстрілів. Чому ми і проводимо евакуацію цивільних. Але жоден населений пункт ми не втратили», – підкреслив Синєгубов.

Він зауважив, що постійно триває робота над укріпленням оборонних рубежів Харківщини. Так, минулого року побудовано кругову оборону міста Харків, далі роботи просувалися відповідно до деокупації населених пунктів області.

«Укріплення посилюється відповідно до тих загроз, які ми потенційно бачимо на Лиманському, Куп’янському напрямку. І дійсно будування фортифікаційних споруд – це наразі для нас один із пріоритетів, тому що маємо по максимуму сприяти українським військовим», – наголосив начальник обласної військової адміністрації.