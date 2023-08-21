На Харьковщине за неделю утонули три человека: подробности ГСЧС

С 14 по 20 августа в Харьковской области на водных объектах обнаружили тела троих погибших.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«17 августа в поселке Песочин в местном водоеме погиб мужчина 1967 года рождения. 18 августа в селе Никола-Комышеватая Красноградского района в реке утонул мужчина 1970 года рождения и 20 августа спасатели достали из воды в карьере «Дружба» Слободского района города Харькова тело погибшего мужчины 1974 года рождения», — рассказал Василенко.

Кроме этого, 14 августа на Лозовщине спасли ребенка, который упал в сливной колодец местного пруда.

«На момент прибытия спасателей было установлено, что на дне сливного колодца находится 16-летняя девушка. Из этой бетонной конструкции группа подростков ныряла в воду. Но девушка не удержалась и упала в 4-метровый колодец. К счастью, там воды не было. На дне находились только мусор и ветки. И девушка почти не получила травм. Спасатели с помощью специального оборудования подняли девушку на поверхность и передали медикам», – добавил Василенко.

Всего с начала года на водных объектах обнаружили тела 56 погибших, из них 2 двое детей.