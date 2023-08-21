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На Харківщині за тиждень потонули троє людей: подробиці ДСНС

Репортаж 14:48   21.08.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
На Харківщині за тиждень потонули троє людей: подробиці ДСНС Фото: Павло Велицький

З 14 по 20 серпня у Харківській області на водних об’єктах виявили тіла трьох загиблих.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«17 серпня у селищі Пісочин у місцевому водоймі загинув чоловік 1967 року народження. 18 серпня у селі Миколо-Комишувата Красноградського району в річці потонув чоловік 1970 року народження і 20 серпня рятувальники витягли з води у кар’єрі «Дружба» Слобідського району міста Харкова тіло загиблого чоловіка 1974 року народження», – розповів Василенко.

Крім цього, 14 серпня на Лозівщині врятували дитину, яка впала у зливний колодязь місцевого ставка.

«На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на дні зливного колодязя знаходиться 16-річна дівчина. З цієї бетонної конструкції група підлітків пірнала в воду. Але дівчина не втрималася і впала в 4-метровий колодязь. На щастя, там води не було. На дні знаходилося лише сміття та гілля. І дівчина майже не зазнала травм. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання підняли дівчину на поверхню та передали медикам», – додав Василенко.

Загалом з початку року на водних об’єктах виявили тіла 56 загиблих, з них 2 двоє дітей.

Читайте також: Упала в колодязь, купаючись у ставку: на Харківщині сталася НП із підлітком

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 14:48;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 14 по 20 серпня у Харківській області на водних об’єктах виявили тіла трьох загиблих.".