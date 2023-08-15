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Упала в колодязь, купаючись у ставку: на Харківщині сталася НП із підлітком

Події 10:54   15.08.2023
Оксана Горун
Упала в колодязь, купаючись у ставку: на Харківщині сталася НП із підлітком

16-річна дівчинка на Харківщині опинилася у пастці під час купання у ставку – вона впала у зливний колодязь водойми.

Про НП рятувальникам Лозівського району повідомили 14 серпня. Вона сталася в селі Домаха.

“До місця події негайно виїхало відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини з м. Лозова. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на дні зливного колодязя знаходиться 16-річна дівчинка. Пірнаючи з цієї бетонної споруди у воду, вона підковзнулась та впала в колодязь на глибину близько чотирьох метрів”, – повідомила подробиці пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Дівчинка відбулася переляком, тому що колодязь був порожній – усередині було тільки сміття та гілки. Пошкоджень купальниця, за даними рятувальників, практично не отримала.

Впала в колодязь під час купання
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

“Рятувальники за допомогою пожежного поясу та мотузки підняли дитину з дна колодязя та передали медикам. У лікарні дівчинці надали медичну допомогу та відпустили додому”, – поінформували в ДСНС.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 10:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річна дівчинка на Харківщині опинилася у пастці під час купання у ставку – вона впала у зливний колодязь водойми".