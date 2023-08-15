Упала в колодец, купаясь в пруду: на Харьковщине случилось ЧП с подростком
16-летняя девочка на Харьковщине оказалась в ловушке во время купания в пруду — она упала в сливной колодец водоема.
О ЧП спасателям Лозовского района сообщили 14 августа. Оно случилось в селе Домаха.
«К месту происшествия немедленно выехало отделение 24-го Государственного пожарно-спасательной части из г. Лозовая. К моменту прибытия спасателей было установлено, что на дне сливного колодца находится 16-летняя девочка. Ныряя с этого бетонного сооружения в воду, она подскользнулась и упала в колодец на глубину около четырех метров», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Девочка отделалась испугом, так как колодец был пуст — внутри был только мусор и ветки. Повреждений купальщица, по данным спасателей практически не получила.
«Спасатели с помощью пожарного пояса и веревки подняли ребенка со дна колодца и передали медикам. В больнице девочке оказали медицинскую помощь и отпустили домой», — проинформировали в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летняя девочка на Харьковщине оказалась в ловушке во время купания в пруду — она упала в сливной колодец водоема".