Упала в колодец, купаясь в пруду: на Харьковщине случилось ЧП с подростком

16-летняя девочка на Харьковщине оказалась в ловушке во время купания в пруду — она упала в сливной колодец водоема.

О ЧП спасателям Лозовского района сообщили 14 августа. Оно случилось в селе Домаха.

«К месту происшествия немедленно выехало отделение 24-го Государственного пожарно-спасательной части из г. Лозовая. К моменту прибытия спасателей было установлено, что на дне сливного колодца находится 16-летняя девочка. Ныряя с этого бетонного сооружения в воду, она подскользнулась и упала в колодец на глубину около четырех метров», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Девочка отделалась испугом, так как колодец был пуст — внутри был только мусор и ветки. Повреждений купальщица, по данным спасателей практически не получила.

«Спасатели с помощью пожарного пояса и веревки подняли ребенка со дна колодца и передали медикам. В больнице девочке оказали медицинскую помощь и отпустили домой», — проинформировали в ГСЧС.