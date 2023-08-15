Live
  • Вт 15.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🔴

Упала в колодец, купаясь в пруду: на Харьковщине случилось ЧП с подростком

Происшествия 10:54   15.08.2023
Оксана Горун
Упала в колодец, купаясь в пруду: на Харьковщине случилось ЧП с подростком Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

16-летняя девочка на Харьковщине оказалась в ловушке во время купания в пруду — она упала в сливной колодец водоема.

О ЧП спасателям Лозовского района сообщили 14 августа. Оно случилось в селе Домаха.

«К месту происшествия немедленно выехало отделение 24-го Государственного пожарно-спасательной части из г. Лозовая. К моменту прибытия спасателей было установлено, что на дне сливного колодца находится 16-летняя девочка. Ныряя с этого бетонного сооружения в воду, она подскользнулась и упала в колодец на глубину около четырех метров», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Девочка отделалась испугом, так как колодец был пуст — внутри был только мусор и ветки. Повреждений купальщица, по данным спасателей практически не получила.

Упала в колодец во время купания
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

«Спасатели с помощью пожарного пояса и веревки подняли ребенка со дна колодца и передали медикам. В больнице девочке оказали медицинскую помощь и отпустили домой», — проинформировали в ГСЧС.

Читайте также: 14-летний мальчик с бабушкой ранены на Харьковщине: полиция показала видео

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов призвал харьковчан быть очень осторожными
Терехов призвал харьковчан быть очень осторожными
15.08.2023, 10:01
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
ISW подтвердил продвижение войск РФ под Купянском (карта)
15.08.2023, 08:58
«Очень неприятное событие» — Терехов о проекте офисного центра в Саржином яру
«Очень неприятное событие» — Терехов о проекте офисного центра в Саржином яру
15.08.2023, 09:42
Жители громады на Харьковщине завтра могут проснуться от взрывов
Жители громады на Харьковщине завтра могут проснуться от взрывов
14.08.2023, 23:08
«Не означает, что враг дает заднюю» — Маляр о Купянском направлении
«Не означает, что враг дает заднюю» — Маляр о Купянском направлении
15.08.2023, 10:23
Машовец назвал два направления на юге, где ситуация для противника ухудшается
Машовец назвал два направления на юге, где ситуация для противника ухудшается
15.08.2023, 11:26

Новости по теме:

10:38
14-летний мальчик с бабушкой ранены на Харьковщине: полиция показала видео
08:18
Пожары, пострадавший ребенок, погибший: ГСЧС сообщила об обстрелах Харьковщины
18:18
14-летнего подростка и пожилую женщину ранили россияне на Харьковщине
15:58
За неделю в водоемах Харьковщины утонули четыре человека — ГСЧС (видео)
14:18
Трактор и человек: на Харьковщине за неделю произошло два подрыва на минах

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Упала в колодец, купаясь в пруду: на Харьковщине случилось ЧП с подростком»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 10:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летняя девочка на Харьковщине оказалась в ловушке во время купания в пруду — она упала в сливной колодец водоема".