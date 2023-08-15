14-летний мальчик с бабушкой ранены на Харьковщине: полиция показала видео
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео того, как его подчиненные 14 августа оказывали первую помощь ребенку, который с бабушкой попал под обстрел в Волчанской громаде.
«Кассетными снарядами из РСЗО враг ударил по Чугуевскому району. 14-летний мальчик просто ехал на велосипеде — получил осколочные ранения в шею. Его бабушка тоже пострадала. Первыми в такие случаи выезжают наши следователи. На этот раз они были недалеко и успели помочь пострадавшим», — прокомментировал видео Болвинов.
Он сообщил, что один из следователей полиции также получил контузию. Оказав помощь гражданским, он сам обратился к медикам.
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«Сейчас его состояние не вызывает беспокойства. Под обстрелы попали и полицейские, повреждены автомобили работников», — отметил Сергей Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео того, как его подчиненные 14 августа оказывали первую помощь ребенку, который с бабушкой попал под обстрел в Волчанской громаде".