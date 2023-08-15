14-летний мальчик с бабушкой ранены на Харьковщине: полиция показала видео

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео того, как его подчиненные 14 августа оказывали первую помощь ребенку, который с бабушкой попал под обстрел в Волчанской громаде.

«Кассетными снарядами из РСЗО враг ударил по Чугуевскому району. 14-летний мальчик просто ехал на велосипеде — получил осколочные ранения в шею. Его бабушка тоже пострадала. Первыми в такие случаи выезжают наши следователи. На этот раз они были недалеко и успели помочь пострадавшим», — прокомментировал видео Болвинов.

Он сообщил, что один из следователей полиции также получил контузию. Оказав помощь гражданским, он сам обратился к медикам.

«Сейчас его состояние не вызывает беспокойства. Под обстрелы попали и полицейские, повреждены автомобили работников», — отметил Сергей Болвинов.