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14-летний мальчик с бабушкой ранены на Харьковщине: полиция показала видео

Происшествия 10:38   15.08.2023
Оксана Горун
14-летний мальчик с бабушкой ранены на Харьковщине: полиция показала видео Фото: скрин

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео того, как его подчиненные 14 августа оказывали первую помощь ребенку, который с бабушкой попал под обстрел в Волчанской громаде.

«Кассетными снарядами из РСЗО враг ударил по Чугуевскому району. 14-летний мальчик просто ехал на велосипеде — получил осколочные ранения в шею. Его бабушка тоже пострадала. Первыми в такие случаи выезжают наши следователи. На этот раз они были недалеко и успели помочь пострадавшим», — прокомментировал видео Болвинов.

Он сообщил, что один из следователей полиции также получил контузию. Оказав помощь гражданским, он сам обратился к медикам.

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«Сейчас его состояние не вызывает беспокойства. Под обстрелы попали и полицейские, повреждены автомобили работников», — отметил Сергей Болвинов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео того, как его подчиненные 14 августа оказывали первую помощь ребенку, который с бабушкой попал под обстрел в Волчанской громаде".