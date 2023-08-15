В Харьковской области за сутки — девять раненых и погибший — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины.
В регионе за сутки — десяток пострадавших. Оккупанты были по приграничным и прифронтовым населенным пунктам.
«В с. Подолы Купянского района получили ранения и были госпитализированы 44-летняя женщина и 51-летний мужчина. В результате обстрела из танков пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб 50-летний мужчина. Ранения получили мужчины 34-х, 44-х и 68-ми лет и 72-летняя женщина. В с. Бугаевка Чугуевского района обстрелом повреждены 3 админздания и 2 частных дома. Получили ранения женщины 75-ти и 62-х лет, а также парень 14 лет», — сообщил Синегубов.
Также в результате обстрелов есть разрушения. В Изюмском районе в селе Чернещина повреждены два частных дома и электросеть. В Веселом Харьковского района разрушен частный дом с хозпостройками, произошел пожар.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковщины".