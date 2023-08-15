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У Харківській області за добу – дев’ять поранених та загиблий – Синєгубов

Події 08:33   15.08.2023
Оксана Горун
У Харківській області за добу – дев’ять поранених та загиблий – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини.

У регіоні за добу – десяток постраждалих. Окупанти били по прикордонних та прифронтових населених пунктах.

У с. Подоли Куп’янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік. Внаслідок обстрілу з танків смт Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний чоловік. Зазнали поранення чоловіки 34-х, 44-х та 68-ми років та 72-річна жінка. У с. Бугаївка Чугуївського району обстрілом пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 приватних будинки. Зазнали поранення жінки 75-ти та 62-ох років, а також хлопець 14 років“, — повідомив Синєгубов.

Також внаслідок обстрілу є руйнування. В Ізюмському районі в селі Чернещина пошкоджено два приватні будинки та електромережу. У Веселому Харківського району зруйновано приватний будинок із господарськими спорудами, сталася пожежа.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 08:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів Харківщини".