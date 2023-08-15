Нічна ракетна атака: у Луцьку загиблі, у Львові горять будинки (оновлено)

Минулої ночі по Україні зафіксована чергова терористична атака РФ. Били ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Вночі по всій Україні лунала повітряна тривога.

“Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря”, – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ близько третьої години ночі.

Вибухи пролунали ближче до ранку: у Дніпрі начальник ОВА повідомив про “приліт” о 4:20. Мер Львова написав про вибухи о 5:23.

На цей час відомо про трьох загиблих – у Луцьку. Там “прилетіло” по промисловому підприємству.

“На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні”, – написав начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко

Істотно “дісталося” Львову та Львівській області.

“Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову. На жаль, постраждали й приватні помешкання“, – написав мер міста Андрій Садовий о 5:46 ранку.

Згодом він повідомив, що обійшлося без жертв. Проте пошкоджено близько 100 приміщень, у тому числі дитячий садок, вибито понад 500 вікон.

Начальник місцевої ОВА Максим Козицький уточнив інформацію про постраждалих.

“У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило. Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили“, – написав Козицький.

Руйнування є і на Львівщині, там постраждали приватні будинки. Поки що відомо про легко поранених.

Про “приліт” по одному із підприємств Дніпра повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. За попередньою інформацією, двох людей поранено.

Також Лисак повідомив, що сім ракет над регіоном збили.

На Харківщині тривала нічна тривога звучала з 3:05 до 05:48. Про вибухи та “прильоти” не повідомляли.