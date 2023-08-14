Активні бої йдуть за 8-9 км від Куп’янська і за 5 км від Петропавлівки – РВА

Цього тижня темпи евакуації мешканців Куп’янського району Харківської області мають прискоритися, спрогнозував в етері національного телемарафону т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Він нагадав, що станом на ранок 14 серпня, за п’ять днів з моменту оголошення обов’язкової евакуації, із небезпечних населених пунктів району вивезли близько 250 мешканців, з яких 90 дітей.

“Люди продовжують сприймати інформацію, яку ми надаємо. Розуміють, що потрібно виїжджати й не наражати себе на небезпеку. Тому що активні бойові дії за 8-9 кілометрів від міста Куп’янськ. 5 кілометрів від Петропавлівки, де проживають люди. Ворог продовжує гатити з усього, що в нього є, додаючи керовані авіабомби. Це стимулює людей приймати рішення якомога скоріше, особливо тих, у кого є діти. Темпи, на жаль, як на мене, могли б бути кращими. Але це початок евакуації… Думаю, що темпи мають бути більшими, і цього тижня ми це побачимо”, — каже Канашевич.

Він зазначив, що людей вивозять до Харкова, де їм надають місця у гуртожитках, декого волонтери безпосередньо відвозять до родичів, які мешкають у межах регіону, а декому допомагають із проїздом до інших областей.

“Безумовно, є ті, хто не мають навіть наміру виїжджати. Наша задача – максимально залучити людей до цього процесу. Пояснити небезпеку. Є приклади, коли для себе люди знаходили якісь фактори, які їх змушують залишатися в будівлі своїй. А потім, на жаль, були обстріли, і люди зазнавали поранень і гинули”, – додав Канашевич.