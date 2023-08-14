Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

Активні бої йдуть за 8-9 км від Куп’янська і за 5 км від Петропавлівки – РВА

Суспільство 22:43   14.08.2023
Олена Нагорна
Активні бої йдуть за 8-9 км від Куп’янська і за 5 км від Петропавлівки – РВА

Цього тижня темпи евакуації мешканців Куп’янського району Харківської області мають прискоритися, спрогнозував в етері національного телемарафону т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Він нагадав, що станом на ранок 14 серпня, за п’ять днів з моменту оголошення обов’язкової евакуації, із небезпечних населених пунктів району вивезли близько 250 мешканців, з яких 90 дітей.

“Люди продовжують сприймати інформацію, яку ми надаємо. Розуміють, що потрібно виїжджати й не наражати себе на небезпеку. Тому що активні бойові дії за 8-9 кілометрів від міста Куп’янськ. 5 кілометрів від Петропавлівки, де проживають люди. Ворог продовжує гатити з усього, що в нього є, додаючи керовані авіабомби. Це стимулює людей приймати рішення якомога скоріше, особливо тих, у кого є діти. Темпи, на жаль, як на мене, могли б бути кращими. Але це початок евакуації… Думаю, що темпи мають бути більшими, і цього тижня ми це побачимо”, — каже Канашевич.

Він зазначив, що людей вивозять до Харкова, де їм надають місця у гуртожитках, декого волонтери безпосередньо відвозять до родичів, які мешкають у межах регіону, а декому допомагають із проїздом до інших областей.

“Безумовно, є ті, хто не мають навіть наміру виїжджати. Наша задача – максимально залучити людей до цього процесу. Пояснити небезпеку. Є приклади, коли для себе люди знаходили якісь фактори, які їх змушують залишатися в будівлі своїй. А потім, на жаль, були обстріли, і люди зазнавали поранень і гинули”, – додав Канашевич.

Читайте також: Близько 60 осіб евакуювали правоохоронці з Куп’янського району (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Жителі громади на Харківщині можуть прокинутися від вибухів
Жителі громади на Харківщині можуть прокинутися від вибухів
14.08.2023, 23:08
Активні бої йдуть за 8-9 км від Куп’янська і за 5 км від Петропавлівки – РВА
Активні бої йдуть за 8-9 км від Куп’янська і за 5 км від Петропавлівки – РВА
14.08.2023, 22:43
У Харкові позбуваються Халтуріна і Маяковського: стартувало обговорення
У Харкові позбуваються Халтуріна і Маяковського: стартувало обговорення
14.08.2023, 21:46
Сирський опублікував епічне відео своєї роботи на сході
Сирський опублікував епічне відео своєї роботи на сході
14.08.2023, 21:04
14-річного хлопця та літню жінку поранили росіяни на Харківщині
14-річного хлопця та літню жінку поранили росіяни на Харківщині
14.08.2023, 18:18
33-річний чоловік загинув у Козачій Лопані на Харківщині через обстріл з танка
33-річний чоловік загинув у Козачій Лопані на Харківщині через обстріл з танка
14.08.2023, 17:51

Новини за темою:

22:43
Активні бої йдуть за 8-9 км від Куп’янська і за 5 км від Петропавлівки – РВА
21:46
У Харкові позбуваються Халтуріна і Маяковського: стартувало обговорення
20:34
Поцупив смартфон у транспорті: у Харкові затримали ймовірного крадія (фото)
20:16
Близько 60 осіб евакуювали правоохоронці з Куп’янського району (фото)
19:45
Де на Харківщині армія РФ завдала авіаударів, розповіли в Генштабі

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Активні бої йдуть за 8-9 км від Куп’янська і за 5 км від Петропавлівки – РВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 22:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня темпи евакуації мешканців Куп’янського району Харківської області мають прискоритися, спрогнозував в етері національного телемарафону т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.".