Активні бої йдуть за 8-9 км від Куп’янська і за 5 км від Петропавлівки – РВА
Цього тижня темпи евакуації мешканців Куп’янського району Харківської області мають прискоритися, спрогнозував в етері національного телемарафону т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
Він нагадав, що станом на ранок 14 серпня, за п’ять днів з моменту оголошення обов’язкової евакуації, із небезпечних населених пунктів району вивезли близько 250 мешканців, з яких 90 дітей.
“Люди продовжують сприймати інформацію, яку ми надаємо. Розуміють, що потрібно виїжджати й не наражати себе на небезпеку. Тому що активні бойові дії за 8-9 кілометрів від міста Куп’янськ. 5 кілометрів від Петропавлівки, де проживають люди. Ворог продовжує гатити з усього, що в нього є, додаючи керовані авіабомби. Це стимулює людей приймати рішення якомога скоріше, особливо тих, у кого є діти. Темпи, на жаль, як на мене, могли б бути кращими. Але це початок евакуації… Думаю, що темпи мають бути більшими, і цього тижня ми це побачимо”, — каже Канашевич.
Він зазначив, що людей вивозять до Харкова, де їм надають місця у гуртожитках, декого волонтери безпосередньо відвозять до родичів, які мешкають у межах регіону, а декому допомагають із проїздом до інших областей.
“Безумовно, є ті, хто не мають навіть наміру виїжджати. Наша задача – максимально залучити людей до цього процесу. Пояснити небезпеку. Є приклади, коли для себе люди знаходили якісь фактори, які їх змушують залишатися в будівлі своїй. А потім, на жаль, були обстріли, і люди зазнавали поранень і гинули”, – додав Канашевич.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 22:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня темпи евакуації мешканців Куп’янського району Харківської області мають прискоритися, спрогнозував в етері національного телемарафону т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.".