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90 дітей евакуювали за п’ять днів із Куп’янщини, яку обстрілює рф – Синєгубов

Суспільство 14:33   14.08.2023
Оксана Якушко
90 дітей евакуювали за п’ять днів із Куп’янщини, яку обстрілює рф – Синєгубов

Триває евакуація цивільного населення із небезпечних населених пунктів Куп’янського району, за п’ять днів звідти вивезли близько 250 осіб, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

За минулу добу з громад, що постійно перебувають під ворожими обстрілами, евакуювали 44 людини, в тому числі 19 дітей та 2 особи з інвалідністю.

 

Усього за період з 9 серпня 2023 року евакуйовано 248 людей, з них 90 дітей.

Усі евакуйовані отримують медичну, правову, психологічну та гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребує, забезпечуються безкоштовним тимчасовим житлом.

 

«Дякуємо усім, хто допомагає здійснювати евакуацію. Зокрема, волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, Нацполіції, ДСНС, представникам місцевої влади», – зазначив Олег Синєгубов.

❗️Усі охочі виїхати з небезпечних районів можуть телефонувати за номерами:

 

☎️Єдиний координаційний гуманітарний центр, цілодобово:

+380507890124

+380637896474

 

☎️Гаряча лінія Куп’янської МВА для мешканців громади, щоденно із 9:00 до 16:00 години:

+380989412300

Читайте також: Куп’янчани vs евакуація: одні ховають дітей, інших вивозять утретє (сюжет)

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 14:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває евакуація цивільного населення із небезпечних населених пунктів Куп’янського району, за п’ять днів звідти вивезли близько 250 осіб, повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.".