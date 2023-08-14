90 детей эвакуировали за пять дней с обстреливаемой рф Купянщины – Синегубов

Продолжается эвакуация гражданского населения из опасных населенных пунктов Купянского района, за пять дней оттуда вывезли около 250 человек, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За минувшие сутки из громад, постоянно находящихся под вражескими обстрелами, эвакуировали 44 человека, в том числе 19 детей и 2 человека с инвалидностью.

Всего за период с 9 августа 2023 эвакуировали 248 человек, из них 90 детей.

Все эвакуированные получают медицинскую, правовую, психологическую и гуманитарную помощь. Тех, кто в этом нуждается, обеспечивают бесплатным временным жильем.

«Благодарим всех, кто помогает осуществлять эвакуацию. В частности, волонтеров Единого координационного гуманитарного центра, Нацполиции, ГСЧС, представителей местных властей», — отметил Олег Синегубов.

❗️Все желающие выехать из опасных районов могут звонить по номерам:

☎️Единый координационный гуманитарный центр, круглосуточно:

+380507890124

+380637896474

☎️Горячая линия Купянской ГВА для жителей общины, ежедневно с 9:00 до 16:00:

+380989412300