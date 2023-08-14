Близько 60 осіб евакуювали правоохоронці з Куп’янського району (фото)
14 серпня працівники поліції вивезли із небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківської області близько 60 осіб, серед яких 6 дітей.
Понад 30 поліцейських об’їжджали селища та села, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту, та допомагали людям виїхати, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Чоловіків, жінок та дітей доправили у безпечне місце, де їх обіцяють забезпечити всім необхідним.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 20:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 серпня працівники поліції вивезли із небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківської області близько 60 осіб, серед яких 6 дітей.".