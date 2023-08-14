Около 60 человек эвакуировали правоохранители из Купянского района (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
14 августа работники полиции вывезли из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области около 60 человек, среди которых 6 детей.
Более 30 полицейских объезжали поселки и села, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта, и помогали людям выехать, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчин, женщин и детей доставили в безопасное место, где их обещают обеспечить всем необходимым.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 20:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 августа работники полиции вывезли из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области около 60 человек, среди которых 6 детей.".