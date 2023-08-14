Около 60 человек эвакуировали правоохранители из Купянского района (фото)

14 августа работники полиции вывезли из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области около 60 человек, среди которых 6 детей.

Более 30 полицейских объезжали поселки и села, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта, и помогали людям выехать, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчин, женщин и детей доставили в безопасное место, где их обещают обеспечить всем необходимым.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области